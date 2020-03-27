وزارة الصحة في سلطنة عمان: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، منها 10 حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، 8 حالات مرتبطة بالسفر، فيما تخضع 4 حالات للتقصّي الوبائي. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 131 حالة".

وأكّدت في بيان، أنّ "23 حالة قد تماثلت للشفاء"، مهيبةً بالجميع "التقيّد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتمّ خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات". كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، والتقيّد التام بتعليمات التباعد الإجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".