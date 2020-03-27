خفر السواحل التركي أنقذ 24 طالب لجوء قبالة سواحل "آيدن"

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنّ "فرق ​خفر السواحل التركي​ صادفت خلال قيامها بجولة دوريّة في البحر، قاربًا مطّاطيًّا على متنه 24 طالب لجوء، قبالة سواحل قضاء "كوش أضاسي" في ولاية آيدن جنوب غربي ​تركيا​".

وأوضحت أنّ "القارب كان عالقًا في عرض البحر، بعدما تعطّل وتسرّبت إليه المياه"، لافتةً إلى أنّ "خفر السواحل التركي أنقذ طالبي اللجوء الّذين كانوا على متن القارب، وهم 11 سوريًّا، 11 صوماليًّا، شخص عراقي وآخر من الكونغو.

وكان خفر السواحل التركي قد أنقذ في وقت سابق 34 طالب لجوء في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.