ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنّ "فرق خفر السواحل التركي صادفت خلال قيامها بجولة دوريّة في البحر، قاربًا مطّاطيًّا على متنه 24 طالب لجوء، قبالة سواحل قضاء "كوش أضاسي" في ولاية آيدن جنوب غربي تركيا".
وأوضحت أنّ "القارب كان عالقًا في عرض البحر، بعدما تعطّل وتسرّبت إليه المياه"، لافتةً إلى أنّ "خفر السواحل التركي أنقذ طالبي اللجوء الّذين كانوا على متن القارب، وهم 11 سوريًّا، 11 صوماليًّا، شخص عراقي وآخر من الكونغو.
وكان خفر السواحل التركي قد أنقذ في وقت سابق 34 طالب لجوء في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل التركي أنقذ 24 طالب لجوء قبالة سواحل "آيدن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.