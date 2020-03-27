محافظ كربلاء يقدم اعتذارا الى الزائرين بالزيارة الشعبانية

قدم ​محافظ​ ​كربلاء​ نصيف الخطابي اعتذاره الى الزائرين الى ​مقام الامام الحسين​ بالزيارة الشعبانية.

وقال الخطابي في بيان، "نعتذر هذا العام عن استقبال الزائرين في الزيارة الشعبانية بكل عناوينهم، لان سلامة المواطنين اهم".

واضاف محافظ كربلاء ان "المحافظة مغلقة بالكامل من قبل ​الجيش العراقي​ و​الشرطة​ وقد نضطر لغلقها بالحواجز الكونكريتية"، لافتا الى اننا "لدينا وباء عالمي ونريد الحفاظ على سلامة الجميع".