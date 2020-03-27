افاد مصدر امني عراقي بأن صاروخا سقط ضمن مقتربات المنطقة الخضراء في بغداد. وقال المصدر لـ "السومرية نيوز" إن صاروخا سقط في ساعة متقدمة من فجر يوم الجمعة، ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وأوضح المصدر أن سماع دوي سقوط الصاروخ سمع من قبل اهالي المناطق المجاورة، دون مزيد من التفاصيل.
وتكررت في الآونة الأخيرة، الهجمات على المنطقة الخضراء، وسط بغداد والتي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الاميركية والبريطانية، بالقذائف والصواريخ من دون الاعلان عن وقوع أضرار أو خسائر.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صاروخ ضمن مقتربات المنطقة الخضراء في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.