سقوط صاروخ ضمن مقتربات المنطقة الخضراء في بغداد

افاد مصدر امني عراقي بأن صاروخا سقط ضمن مقتربات المنطقة الخضراء في ​بغداد​. وقال المصدر لـ "​السومرية​ نيوز" إن صاروخا سقط في ساعة متقدمة من فجر يوم الجمعة، ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر أن سماع دوي سقوط الصاروخ سمع من قبل اهالي المناطق المجاورة، دون مزيد من التفاصيل.

وتكررت في الآونة الأخيرة، الهجمات على المنطقة الخضراء، وسط بغداد والتي تضم مقار حكومية وسفارات بينها ​السفارة الاميركية​ والبريطانية، بالقذائف و​الصواريخ​ من دون ​الاعلان​ عن وقوع أضرار أو خسائر.