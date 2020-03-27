تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" لأحد أعضاء البرلمان في داغستان

أعلن المتحدث باسم إدارة حماية المستهلك الروسية في جمهورية ​داغستان​، "تسجيل أوّل حالة إصابة مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد"، موضحةً أنّ "المُصاب هو عضو البرلمان الداغستاني تيمور غوسايف". ولفت إلى أنّ "كلّ المشتبه في إصابتهم وصلوا من خارج البلاد، أمّا غوسايف، فعلى الأرجح أنّه تعامل مع العائدين من الأقاليم الأخرى".

مع الإشارة إلى أنّه في حين كانت أغلب حالات الإصابة بـ"كورونا" مسجّلة في الصين حتّى منتصف الشهر الماضي، فإنّ الفيروس انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 85 ألفًا في الولايات المتحدة الأميركية، 80 ألفًا في إيطاليا و57 ألفًا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أُخرى.