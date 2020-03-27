أعلنت المتحدّث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، "تسجيل 17 إصابة مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجّلة في الكويت إلى 225 حالة".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "خمس حالات من تلك الحالات مرتبطة بالسفر، منها أربع حالات لمواطنين كويتيّين مرتبطين بالسفر إلى كلّ من الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ومصر وفرنسا، وهناك حالة واحدة لمقيم من الجنسية المصرية مرتبطة بالسفر إلى الأردن". ولفت إلى أنّ "هناك تسع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر. كما سُجّلت ثلاث حالات قيد التقصي الوبائي".
وكان وزير الصحة باسل الصباح قد أفاد في وقت سابق صباح اليوم، بشفاء ثماني حالات مصابة بـ"كورونا"، ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 57 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكويتية: إرتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 225 بعد تسجيل 17 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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