اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى انه في إطار التدابير الوقائية لمجابهة وباء ​الكورونا​ نظمت بلدية ​الوزاني​ في قضاء ​مرجعيون​ بالتعاون مع أصحاب المشاريع الزراعية حملة تعقيم طالت الخيم التي يقطنها ​نازحون سوريون​ في سهول سردا والعمرة والوزاني بإشراف دورية من دائرة الأمن القومي شعبة ​الجنوب​ في مديرية ​الأمن العام اللبناني​، كما جرى فحص الحرارة لهؤلاء ​النازحين​، وتم تقديم بعض الارشادات الطبية. إضغط للمزيد

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