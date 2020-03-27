شهيب: على الحكومة الا تتأخر عن دفع أجور المعلمين المتعاقدين

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​اكرم شهيب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "في الوقت الذي تفتش فيه ​الحكومة​ عن مصادر تمويل لدعم الأسر الأكثر فقرا، يجب أن لا تتأخر عن دفع أجور المعلمين المتعاقدين المرصدة لهم".

و لفت شهيب في تصريحه الى ان "التعطيل القسري للمدارس ليس مسؤوليتهم واوضاعهم الاجتماعية قاسية جدا فلا تضاعفوها عليهم".