شهيب: على الحكومة الا تتأخر عن دفع أجور المعلمين المتعاقدين

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب اكرم شهيب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "في الوقت الذي تفتش فيه الحكومة عن مصادر تمويل لدعم الأسر الأكثر فقرا، يجب أن لا تتأخر عن دفع أجور المعلمين المتعاقدين المرصدة لهم".
و لفت شهيب في تصريحه الى ان "التعطيل القسري للمدارس ليس مسؤوليتهم واوضاعهم الاجتماعية قاسية جدا فلا تضاعفوها عليهم".
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