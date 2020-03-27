سليم عون: الأصوات التي انتقدت التأخر بإغلاق المطار هي نفسها تطالب اليوم بالسماح لعودة بعض الرحلات

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه"إحترنا يا قرعة منين بدنا نبوسك، فالأصوات التي طالبت بوقف الطيران إلى لبنان وإنتقدت التأخر بإغلاق ​المطار​، هي نفسها تطالب اليوم بالسماح لعودة بعض الرحلات وتنتقد عدم إعطاء الراغبين في العودة مهلة زمنية كافية قبل إغلاق المطار".

اضاف عون قائلا "وقس على ذلك، من كيدية ونكد ونكايات في المواقف والآراء".