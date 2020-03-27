أمطار متفرقة غدا مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي متقلّب على الحوض الشرقي للمتوسّط.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة دون تعديل يذكر درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال والداخل مع ظهورطبقات من الغبار في الأجواء وتكوّن ضباب محلّي على المرتفعات.
السبت: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً مع رياح ناشطة تصل الى حدود ال٧٠ كلم /س واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج ليلاًعلى ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق.
الأحد: غائم جزئيًا الى غائم وارتفاع بدرجات الحرارة مع ضباب محلّي على المرتفعات ورياح ناشطة تصل لحدود ال ٧٠كم/س مع بقاء احتمال تساقط بعض الامطار بشكل متفرق خاصة شمال البلاد.
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