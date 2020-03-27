أمطار متفرقة غدا مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي متقلّب على الحوض الشرقي للمتوسّط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة دون تعديل يذكر ​درجات الحرارة​ على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال والداخل مع ظهورطبقات من الغبار في الأجواء وتكوّن ضباب محلّي على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة احياناً مع رياح ناشطة تصل الى حدود ال٧٠ كلم /س واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ ليلاًعلى ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم وارتفاع بدرجات الحرارة مع ضباب محلّي على المرتفعات ورياح ناشطة تصل لحدود ال ٧٠كم/س مع بقاء احتمال تساقط بعض ​الامطار​ بشكل متفرق خاصة شمال البلاد.