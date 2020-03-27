قوى الأمن: توقيف شخص بجرم تهديد بنشر صور وفيديوهات حميمة وابتزاز جنسي

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "ورد إلى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شكوى مقدّمة من مواطنة لبنانيّة ضدّ مجهول بجرم تهديد بنشر صور وفيديوهات حميمة، وابتزاز جنسي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال الاستقصاءات والتحريات المكثّفة الّتي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا من تحديد هويّة المشتبه به ومكان تواجده وتوقيفه، وتبيّن أنّه من مواليد عام 1995، لبناني الجنسيّة"، لافتةً إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، كما تبيّن أنّه يتعاطى ​المخدرات​. وقد أودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين "عدم أخذ صور فوتوغرافيّة أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أيّ ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحيّة ويتمّ استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فورًا عن هذه الحالات".