شبيب: خطة مواجهة كورونا ستكون تصاعدية وصولا الى استعمال الفنادق للحجر الصحي

اشار محافظ بيروت زياد شبيب الى ان مدينة بيروت جاهزة للحجر الصحي، وهناك العديد من الاسرة ستكون جاهزة خلال ايام لاستقبال المرضى بحال تمت الحاجة لذلك، واوضح ان الخطة ستكون تصاعدية وصولا الى استعمال الفنادق والتي هي مجهزة من اجل هذا الموضوع.
ولفت شبيب في حديث تلفزيوني، الى ان بلدية بيروت قدمت مساهمة الى مستشفى بيروت الحكومي، ومساهمة الى الصليب الاحمر اللبناني، ومساهمة للصندوق المخصص لايجاد اماكن لحجر المرضى. واكد ان الجميع لن يوفر اي جهد حتى لو من ماله الخاص لمواجهة كورونا.
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