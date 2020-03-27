شبيب: خطة مواجهة كورونا ستكون تصاعدية وصولا الى استعمال الفنادق للحجر الصحي

اشار ​محافظ​ بيروت ​زياد شبيب​ الى ان ​مدينة بيروت​ جاهزة للحجر الصحي، وهناك العديد من الاسرة ستكون جاهزة خلال ايام لاستقبال المرضى بحال تمت الحاجة لذلك، واوضح ان الخطة ستكون تصاعدية وصولا الى استعمال ​الفنادق​ والتي هي مجهزة من اجل هذا الموضوع.

ولفت شبيب في حديث تلفزيوني، الى ان ​بلدية بيروت​ قدمت مساهمة الى ​مستشفى بيروت الحكومي​، ومساهمة الى ​الصليب الاحمر اللبناني​، ومساهمة للصندوق المخصص لايجاد اماكن لحجر المرضى. واكد ان الجميع لن يوفر اي جهد حتى لو من ماله الخاص لمواجهة ​كورونا​.