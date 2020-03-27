توقيف 3 صرافين في صيدا لمخالفتهم التعميم الصادر عن مصرف لبنان

أوقفت دورية من جهاز ​أمن الدولة​ - مكتب صيدا، صباح اليوم، ثلاثة صرافين في شارع ​رياض الصلح​ في ​سوق صيدا​، وذلك لمخالفتهم التعميم الصادر عن ​مصرف لبنان​، في ما يتعلق بسعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​. والصرافون الذين تم توقيفهم هم: ر. س. ، م. ن، و. ح. كذلك تسير عناصر أمن الدولة دوريات في المدينة للتأكد من الالتزام بقرار التعبئة العامة.

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