اشار رئيس حزب القوات سمير جعجع في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "الثلاثي المرح لم يعد مرحاً، فبالرغم من كل المآسي التي يعيشها اللبنانيون يواصل هوايته المفضلة بالمحاصصة، ويسقط حكومة، كان من المفترض ان تكون انقاذيه، بسبب الخلاف على التعيينات".
واعتبر جعجع انه "طالما الثلاثي غير المرح ممسك بالسلطة سيبقى الشعب اللبناني بالنفق الذي هو فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: بالرغم من كل المآسي التي يعيشها اللبنانيون يواصل الثلاثي المرح هوايته المفضلة بالمحاصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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