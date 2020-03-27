جعجع: بالرغم من كل المآسي التي يعيشها اللبنانيون يواصل الثلاثي المرح هوايته المفضلة بالمحاصصة

اشار رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "الثلاثي المرح لم يعد مرحاً، فبالرغم من كل المآسي التي يعيشها ​اللبنانيون​ يواصل هوايته المفضلة ب​المحاصصة​، ويسقط ​حكومة​، كان من المفترض ان تكون انقاذيه، بسبب الخلاف على ​التعيينات​".

واعتبر جعجع انه "طالما الثلاثي غير المرح ممسك ب​السلطة​ سيبقى ​الشعب اللبناني​ بالنفق الذي هو فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله".

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