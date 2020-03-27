ضحايا كورونا يتجاوزون 24 ألف شخص.. ورئيسا الصين وأمريكا يتفقان على التعاون لمكافحة الوباء

يستمر وباء كوفيد-19 بحصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم ليوم.

فقد أودى فيروس كورونا حتى اللحظة، بحياة نحو 24 ألف و124 شخصاً حول العالم، في حين بلغ عدد الإصابات 536 و906 شخصا حتى لحظة كتابة هذه الأسطر.

وبلغ عدد الحالات التي شفيت 124 ألفا في حين عدد الحالات النشطة يبلغ 384 ألفا من ضمنها 19ألف حالة حرجة.

الوضع بالولايات المتحدة

وتسجل الولايات المتحدة حاليا أسرع وتيرة لانتشار المرض مع تجاوزها لعدد حالات الإصابة في الصين، كما حصل مع إيطاليا التي تجاوزت عدد حالات الوفاة التي سجلتها الصين.

لكن عدد الإصابات المؤكدة رسمياً لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، حيث إنّ العديد من الدول لاتختبر إلا من تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى.

أوحصت الولايات المتحدة عدد إصابات بكورونا المستجدّ أكثر من أيّ دولة أخرى في العالم، متجاوزةً الصين وإيطاليا، في وقت يواصل الفيروس التأثير بشكل خطير على الاقتصاد العالمي.

وسجّلت جامعة جونز هوبكنز اليوم أكثر من 86 ألف إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، فيما بلغ عدد الولايات 1304.

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الصين

وأعلنت الصين الجمعة تسجيل 55 إصابة بوباء كوفيد 19 بينها 54 “مستوردة” من الخارج، في وقت تستعد فيه البلاد إلى إغلاق حدودها موقتاً وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير.

وللمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، سجلت حالة إصابة محلية في شرق البلاد، بحسب الحصيلة الرسمية.

وسجلت خمس وفيات في مقاطعة هوباي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، ووضعت تحت الحجر منذ كانون يناير الماضي، وبدأ تخفيف القيود تدريجياً في هذه المقاطعة منذ الأربعاء.

اتصالات بين واشنطن وبيكين

وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب أنه على بلديهما، رغم خصومتهما،”الاتحاد لمكافحة” وباء كوفيد 19، وفق الإعلام الرسمي الصيني.

ويشكل هذا الإعلان بادرة تهدئة بعد أيام من تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول المسألة. وأكد شي أيضاً وفق قناة “سي سي تي في” العامة أن “الصين مستعدة لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات مع الولايات المتحدة بدون تحفظ”.