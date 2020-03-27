تفاصيل ستكوم رمضاني يعرض على “دوزيم”.. التصوير في ظروف استثنائية بسبب “كورونا”

يواصل طاقم سلسلة كوميدية مغربية، تعرض شهر رمضان، المقبل، بعنوان “بشار الخير”، تصوير حلقاتها، بمشاركة عدد من الفنانين المشهورين، على الرغم من الظروف الصعبة، التي تفرضها الظرفية الاستثنائية، واجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا.

وأفادت مصادر “اليوم24” أن السلسلة الكوميدية، تعرف مشاركة الفنانين: محمد الخياري، وجميلة الهوني، وسعاد حسن، وأسامة رمزي، وابتسام العروسي، وعزيز حطاب، ومحمد ظهرة، وآخرون.

وأضافت المصادر ذاتها أن السيتكوم، المرتقب، يسلط الضوء على المرأة القروية، وانخراطها في الجمعيات، والتعاونيات، وما ينتج بسبب ذلك من تعصب عند بعض الرجال.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن القائمين على السيتكوم، احتفظوا بـ29 شخصا في المجمل داخل بلاطو التصوير، احتراما للشروط، التي وضعها المركز السينمائي، بسبب كورونا، وهي عدم تجاوز الحاضرين في ستوديوهات التصوير 30 شخصا، مع توفير جميع لوازم الوقاية، والتعقيم.