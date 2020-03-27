تعويضات التضرر من كورونا.. الـ”cnss” يعوض المستخدمين بعقود والبحارة بألفي درهم

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الجمعة، عن تدابير جديدة لتعويض فئات أخرى من المتضررين من التدابير المتخذة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة، إنها قررت منح تعويض قدره ألفي درهم، بالإضافة للاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل، والمصرح بهم عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم شهر فبراير الماضي، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات.

وأكدت اللجنة، أن التعويضات التي ستمتد إلى غاية نهاية شهر يونيو المقبل، كما أنها أكدت على أن الأجراء الذين سيستفيدون منها، مطالبون بالتصريح بالشرف من طوف مقاولاتهم، عبر البوابة الالكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحذرت اللجنة من أي تصريح غير صحيح، مشددة على أنه سيتم افتحاص جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المفتشية العامة للمالية، وستتم معاقبة أية مخالفة.