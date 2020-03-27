المضيق.. تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية، أمس الخميس، إصابة زوجين من مدينة المضيق بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر “اليوم24″ أن المصابين جرى في البداية إخضاعهما للحجر الصحي، للاشتباه في إصابتهما بالوباء المستجد، قبل أن تأكد التحاليل المخبرية إصابتهما بـ”كوفيد 19”.

ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الوباء قد انتقل إلى الزوجين عن طريق قريبهم الحامل له، القاطن بمدينة تطوان، إذ تبادلا الزيارات العائلية، أخيرا.

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وتجدر الإشارة إلى أن عدد الحالات في جهة الشمال ارتفع إلى 16 حالة إصابة مؤكدة لحدود اللحظة.

ووصل إجمالي الحالات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، إلى 275 حالة مؤكدة، وأربع حالات وفيات جديدة، اثنتان منها في مراكش، وحالة في الدارالبيضاء، وأخرى في الرباط، لها علاقة بعامل السن، وأمراض مزمنة، أو هما معا.

وأوضحت الوزارة أن حالة تماثلت للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى ثماني حالات.