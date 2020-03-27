إجراءات جماعة طنجة لمحاربة كورونا: تحويل 10% من منحة المقاطعات لقطاع حفظ الصحة..وتجهيز أماكن إيواء المتشردين

اتخذ المجلس الجماعي بطنجة، أمس الخميس، حزمة من الإجراءات والقرارات، تتعلق بتدابير مالية لمحاربة جائحة “كوفيد-19″، في اجتماع استثنائي حضره رؤساء المقاطعات الأربعة للمدينة، ومسؤولي الصحة بالجماعة.

وقرر المجلس الجماعي بحسب بلاغ له “خصم 10% من مبلغ المنحة الاجمالية المخصصة للمقاطعات الأربع، وتحويلها لقطاعي حفظ الصحة والشؤون الاجتماعية، فضلا عن الإنخراط في تجهيز وتمويل وتوفير المواد والأدوات اللازمة لأماكن إيواء المتشردين، والذين لا مأوى لهم، بتشاور مع السلطات المحلية”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن مقاطعات الجماعة ستقوم بـ”إجراء مجموعة من التحويلات على مستوى حساباتها الخصوصية لدعم وتطعيم فصول الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية”.

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وأوضح البلاغ أن الجماعة ستعقد “صفقات تفاوضية، دون إشهار مسبق أو منافسة، وفقا لمقتضيات المادة 86 من مرسوم الصفقات العمومية، لفائدة دعم وتجهيز قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة”.

وسيلتزم المجلس الجماعي بحسب بلاغ له “بدعم قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة بجميع الامكانيات المادية والبشرية المتوفرة، من خلال إعادة تعيين مجموعة من الموظفين بصفة مؤقتة بهذا القسم، وتخصيص مجموعة من السيارات المصلحية بسائقيها، ووضعها رهن إشارة خليات التعقيم والتنظيف والتطهير، ناهيك عن دمج ومركزة فرق الشرطة الادارية والمراقبة على مستوى الجماعة، وتعيين إطار مسؤول على رأسها، مع تمكينها من الوسائل اللازمة للعمل في أحسن الظروف”.

وأشار البلاغ إلى أن الجماعة ومقاطعاتها، اتفقوا على عقد لقاءات دورية قصد تنزيل خطة العمل، والتنسيق بشكل مستمر في عمل مشترك مع السلطات المحلية والولائية.