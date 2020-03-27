طقس الجمعة.. أجواء غائمة مع زخات رعدية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة وستعطي أمطارا أو زخات رعدية محلية بالأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، في حين ستبقى السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا شمال الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة من القطاع الغربي على العموم في باقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و14 درجة بباقي المناطق.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12 درجة بالأطلس والريف، وما بين 21 و26 درجة بالجنوب والجنوب الشرقي، وما بين 18 و22 درجة بباقي المناطق.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا بين المهدية وطرفاية وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان بين الدار البيضاء ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.
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