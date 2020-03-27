العراق يطلب من شركات النفط الأجنبية خفض الميزانيات

قال مسؤول عراقي بقطاع النفط، إن بلاده طلبت من جميع شركات النفط العالمية خفض ميزانياتها بنسبة 30 % بسبب التراجع الكبير في أسعار الخام.
وأوضح المسؤول العراقي لوكالة "رويترز"، أن بلاده طلبت من جميع شركات النفط العالمية خفض ميزانياتها، لكن هذه التخفيضات يجب ألا تؤثر على الإنتاج.
بالمقابل أكد مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية للوكالة: "تلقينا الخطاب بشأن خفض الميزانية 30 بالمئة، لكننا لم نتخذ قرارا بعد".
وأفاد خطاب اطلعت عليه "رويترز" بأن إكسون موبيل في العراق، وهي المطور الرئيسي لحقول غرب القرنة-1 النفطي في جنوب البلاد، طلبت أيضا من جميع مورديها خفض التكاليف.
بالمقابل أكد مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية للوكالة: "تلقينا الخطاب بشأن خفض الميزانية 30 بالمئة، لكننا لم نتخذ قرارا بعد".
وأفاد خطاب اطلعت عليه "رويترز" بأن إكسون موبيل في العراق، وهي المطور الرئيسي لحقول غرب القرنة-1 النفطي في جنوب البلاد، طلبت أيضا من جميع مورديها خفض التكاليف.
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