صحة النجف تعلن وفاة مصاب بفيروس كورونا وتعافي مصابين اثنين



وقالت صحة النجف في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الدائرة سجلت اليوم، حادثة وفاة لمصاب بفايروس كورونا من الراقدين في ردهة العزل في مستشفى الحكيم العام، مبينة أن المتوفى رجل بعمر 70 سنة وقد دخل المستشفى مصابا بالفايروس ويعاني من امراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري وعجز الكلى.



وأكدت صحة النجف، أن "ملاكاتنا الطبية بذلت كل الجهود في تطبيبه ومعالجته"، مشيرة في ذات الوقت الى "تعافي اثنتين من الحالات الموجودة ومغادرتها المستشفى هذا اليوم".