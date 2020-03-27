صحة النجف تعلن وفاة مصاب بفيروس كورونا وتعافي مصابين اثنين

اعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن وفاة رجل مصاب بفيروس كورونا "يعاني من امراض مزمنة"، وتعافي مصابين اثنين من المرض.
وقالت صحة النجف في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الدائرة سجلت اليوم، حادثة وفاة لمصاب بفايروس كورونا من الراقدين في ردهة العزل في مستشفى الحكيم العام، مبينة أن المتوفى رجل بعمر 70 سنة وقد دخل المستشفى مصابا بالفايروس ويعاني من امراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري وعجز الكلى.
وأكدت صحة النجف، أن "ملاكاتنا الطبية بذلت كل الجهود في تطبيبه ومعالجته"، مشيرة في ذات الوقت الى "تعافي اثنتين من الحالات الموجودة ومغادرتها المستشفى هذا اليوم".
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