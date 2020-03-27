تسجيل 12 إصابة جديدة بفايروس كورونا لعراقيين في امريكا وكندا وبريطانيا

اعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا للجالية العراقية في خارج البلاد، موضحة ان تلك الاصابات حدثت في ولاية لوس أنجلس الامريكية،وكندا، و بريطانيا.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه تم "تسجيل 12 إصابة جديدة بفايروس كورونا لأبناء الجالية العراقية في عدد من دولة العالم 5 منها في لوس أنجلس، و 2 في كندا، و 5 في بريطانيا".
واضاف المتحدث أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 32 حالة موزعة بالتالي (الأردن 10، إيطاليا 6، لوس أنجلس 5، بريطانيا 5، كندا 3، لبنان 2، ايران 1) اصافة إلى حالة وفاة واحدة في بريطانيا".
واضاف المتحدث أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 32 حالة موزعة بالتالي (الأردن 10، إيطاليا 6، لوس أنجلس 5، بريطانيا 5، كندا 3، لبنان 2، ايران 1) اصافة إلى حالة وفاة واحدة في بريطانيا".
واكد ان "السفارات العراقية في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".
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