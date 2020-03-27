صحة الديوانية تعلن تماثل الحالة الثانية لمصاب بفيروس كورونا للشفاء

أعلنت مدير عام دائرة صحة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي، الجمعة، عن تماثل الحالة الثانية لمصاب بفيروس كورونا للشفاء.
وقالت الحسناوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحالة الثانية لمصاب بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، ونتقدم بالشكر الجزيل إلى الكوادر الطبية والصحية كافة التي ساهمت بهذا الإنجاز".
وأكدت، "استمرار عمليات الرصد لجميع الحالات المشتبهة"، مضيفة "نشجع أهالي محافظة الديوانية على المحافظة على حياتهم وحياة ذويهم من خلال الالتزام التام بمقررات خلية الأزمة و التعليمات الصحية بهذا الشأن".
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