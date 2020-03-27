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تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في منطقة الحرية ببغداد

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اعلن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، الجمعة، عن تسجيل حالتي اصابتين جديدتين بيفروس لرجل وزوجته في منطقة الحرية شمالي العاصمة، وفيما رجح وجود اصابة في منطقة البياع جنوبي العاصمة، دعا اهالي تلك المناطق الى التزام بيوتهم.
وقال جاسب الحجامي، في بيان له اليوم، إنه "تأكد تسجيل إصابتين في مدينة الحرية محلة ٤٢٤ لرجل يبلغ من العمر ٦٠ عاماً و زوجته"، مبينا أن "هناك احتمال كبير لتسجيل إصابة في منطقة شهداء البياع قرب جامع معاذ بن جبل محلة ٨٦٩ لشاب يبلغ من العمر ٣٠ عاماً".

واضاف أنه "لازالت الحالات تسجل في نفس المناطق المتوقع تسجيل إصابات فيها"، مشددا على أن "هذا يتطلب من كل سكان تلك المناطق اخذ الحيطة والحذر الشديدين وعدم التنقل الى المناطق الأخرى و ايضا سكان المناطق الأخرى يتوجب عليهم عدم دخولها".

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي .


وقرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجول في عموم البلاد الى الحادي عشر من نيسان المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، الخميس 26 آذار، ارتفاع حالات الاصابة ب‍فيروس كورونا المستجد في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 382 حالة اصابة، و36 حالة وفاة و105 حالة شفاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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