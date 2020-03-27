تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في منطقة الحرية ببغداد

اعلن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، الجمعة، عن تسجيل حالتي اصابتين جديدتين بيفروس كورونا لرجل وزوجته في منطقة الحرية شمالي العاصمة، وفيما رجح وجود اصابة في منطقة البياع جنوبي العاصمة، دعا اهالي تلك المناطق الى التزام بيوتهم.
واضاف أنه "لازالت الحالات تسجل في نفس المناطق المتوقع تسجيل إصابات فيها"، مشددا على أن "هذا يتطلب من كل سكان تلك المناطق اخذ الحيطة والحذر الشديدين وعدم التنقل الى المناطق الأخرى و ايضا سكان المناطق الأخرى يتوجب عليهم عدم دخولها".
وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجول في عموم البلاد الى الحادي عشر من نيسان المقبل.
وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، الخميس 26 آذار، ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 382 حالة اصابة، و36 حالة وفاة و105 حالة شفاء.
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