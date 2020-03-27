ظهور نتيجة فحص "الباصق على الكمامة والنقود" في السعودية

العين الإخباريةالخميس 2020/3/26 09:58 م بتوقيت أبوظبي
شرطي يقتاد الباصق على الكمامة
كشفت التحاليل المخبرية سلبية نتائج الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) للشخص الذي ظهر في فيديو بالمملكة العربية السعودية وهو يبصق على كمامة طبيّة وعملات معدنية، وفق ما ذكر موقع "سبق" السعودي.
وعُزِل هذا الشخص لدى مجمع الملك فيصل الطبي في مدينة الطائف قبل أن يُسلَّم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم حياله.
وتوصَّلت الأجهزة الأمنية في محافظة الطائف، الإثنين الماضي، إلى صاحب مقطع الفيديو الذي يستهزئ بالإجراءات المتخذة للحد من منع انتشار فيروس كورونا، وظهر فيه وهو يبصق على كمامة طبية وعملات حديدية.
وتبين أنَّ الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو وافد عربي، وأحيل إلى مجمع الملك فيصل الطبي ومنه إلى العزل بعد ضبطه؛ لحين ظهور النتائج بسلامته من الفيروس.
وكان مقطع فيديو يُظهر شخصاً يرتدي كمامة طبية سوداء داخل سيارة ثم ينزعها ساخرا ويبصق عليها؛ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.
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