هل تجوز صلاة الجمعة في المنزل خلف الخطيب في الراديو أو التليفزيون؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال ورد اليها بخصوص الدعوة لصلاة الجمعة من المنزل خلف الراديو التليفزيون، في ظل ما تشهده دول العالم من انتشار فيروس كورونا، وأكدت لجان الفتوى بالأزهر والإفتاء عدم جواز أداء صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في المسجد كإجراء احترازي من الوباء العالمي.

أكدت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" أنه لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة، ولا فرق في ذلك بين صلاة جمعة أو غيرها، مع أدائها 4 ركعات ظهرا.

وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، تلقى سؤالاً يقول:" ذهبنا لصلاة الجمعة ولم يأت الخطيب وتم تشغيل صلاة الجمعة من الراديو، فهل يجوز؟، وما حكم الصلاة في هذه الحالة".

قال أمين الفتوى إنه لا يجوز فعل ذلك، منوها بأنه يجب عليكم قضاء هذه الصلاة ظهرًا، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك خطيب حي يخطب لصلاة الجمعة ثم يصلي بالمصلين، أما ما حدث فلا يصح شرعًا.

