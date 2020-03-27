وزير الأوقاف يشدد على عدم فتح المساجد تحت أي ظرف في أول يوم لتعليق صلاة الجمعة

أكد الدكتور محتار جمعة وزير الأوقاف على تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق المساجد وعدم فتحها تحت أي ظرف طوال فترة توجيه الوزارة بغلقها، وعدم الانسياق خلف أي شائعات تبثها بعض الصفحات والمواقع المغرضة في هذا الشأن في الظروف الآنية يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس إلى أن يرفع الله عز وجل البلاء عن البلاد والعباد بفضله وكرمه، وندعوه سبحانه أن يكون ذلك قريبًا عاجلًا غير آجل.

قرر وزير الأوقاف صرف مكافأة إجادة لأكثر المديريات التزامًا بقرارات الوزارة وتوجيهاتها بشأن تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد ونظافتها وتطهيرها.

وقال وزير الأوقاف في تصريح صباح اليوم الجمعة :"يتم صرف المكافأة لأكثر العاملين بالمديريات جهدًا وحرصًا على تنفيذ التعليمات، وبناء على مذكرة من مدير المديرية ورئيس غرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة ".