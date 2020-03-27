يوم قاسي في تاريخ الأمة.. أول جمعة بدون صلاة.. كورونا يغلق الحرمين الشريفين ومعظم المساجد في وجه المصلين

أحمد أبو عقيل

تمر الأمة العربية والإسلامية يوم قاسي في تاريخها، بعد إغلاق الحرمين الشريفين، وإعلان معظم الدول العربية والإسلامية تعليق صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا بكورونا المستجد.

في مصر

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إنها ستغلق جميع المساجد لمدة أسبوعين "بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس"، لكن الأذان للصلاة سيستمر من المساجد عبر مكبرات الصوت.

وقالت الوزارة، في بيان "لا يتم فتح المسجد بأي حال طوال مدة غلقه، أما صلاة الجنازة فتتم في الساحات المفتوحة أو الخلاء، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأية حال من الأحوال".

السعودية

في ظل القرارات المتسارعة للحكومة السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا داخل أراضيها، أقرت هيئة كبار العلماء بالسعودية إيقاف صلاة الجماعة والجمعة في كل مساجد البلاد عدا الحرمين الشريفين.

تعليق الصلاة في القدس

Advertisements

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، عن تعليق حضور المصلين للصلوات في المسجد الأقصى، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعقد المجلس اجتماعا قرر فيه تعليق حضور المصلين للصلوات في المسجد الأقصى اعتبارا من فجر الإثنين 23 مارس/أذار الجاري مؤقتا استجابة لتوصيات المرجعيات الطبية والدينية، وفقا لبيان صدر عنه الأحد.

وقرر المجلس استمرار قيام جميع العمال والحراس والموظفين القيام بأعمالهم بشكل طبيعي، ومواصلة رفع الأذان في المسجد الأقصى في كافة أوقات الصلوات على أن يصلي العاملون في ساحات الموقع المقدس بالنسبة للمسلمين مع مراعات الإجراءات الوقائية الصحية.

الكويت

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الظهر اليوم الجمعة فى المنازل، بدلا من إقامة (صلاة الجمعة) فى المساجد.

وقال وكيل الأوقاف الكويتية فريد عمادى إن الوزارة ملتزمة بنص الفتوى الصادرة عن الفتوى والتشريع الكويتية، بسقوط حضور المسلمين لصلاة الجمعة فى المساجد، وتأدية الصلاة فى المنازل؛ لوجود وباء، والخشية من انتشاره أكثر فى البلاد