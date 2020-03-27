نفذت لجنة مستخدمي ومعاقدي وأجراء ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ اعتصاما في المستشفى لمطالبة المسؤولية بإعطائهم حقوقهم، واوضحوا انهم ما زالوا حتى هذه اللحظة لم يتقاضوا كامل مستحقاتهم، ك​سلسلة الرتب والرواتب​، ودرجات المتعاقدين وغيرها من الأمور اسوة ببقية ​القطاع العام​ ومختلف ​المستشفيات الحكومية​، وعدم لمسهم للجدية في التعاطي مع حقوقهم. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحرك احتجاجي لمستخدمي مستشفى بيروت الحكومي لعدم تقاضيهم مستحقاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.