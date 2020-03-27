نفذت لجنة مستخدمي ومعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي اعتصاما في المستشفى لمطالبة المسؤولية بإعطائهم حقوقهم، واوضحوا انهم ما زالوا حتى هذه اللحظة لم يتقاضوا كامل مستحقاتهم، كسلسلة الرتب والرواتب، ودرجات المتعاقدين وغيرها من الأمور اسوة ببقية القطاع العام ومختلف المستشفيات الحكومية، وعدم لمسهم للجدية في التعاطي مع حقوقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرك احتجاجي لمستخدمي مستشفى بيروت الحكومي لعدم تقاضيهم مستحقاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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