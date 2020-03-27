وليد خوري: الارقام التي نملكها لا تعطي صورة كاملة عن وضع كورونا في لبنان

اشار مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الطبية النائب السابق ​وليد خوري​ الى اننا في اخر المرحلة الثالثة من تفشي ​فيروس كورونا​، وهذا امر مهم حتى ​الساعة​. واوضح انه يجب ان يكون هناك مراكز ل​وزارة الصحة​ في المناطق لفحص فيروس كورونا، والارقام التي نملكها لا تعطي صورة كاملة عن وضع كورونا في ​لبنان​ الا ان الوضع لا يزال مقبولا حتى الساعة. ولفت الى ان لبنان قام باكثر من 5 الالف و500 فحص كورونا، مقابل 6 ​وفيات​ فقط في لبنان.

ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى انه صار هناك وعي عند اللبنانيين، والحل الوحيد لمواجهة كورونا هو الجلوس في المنزل كي لا نصاب بالوباء.