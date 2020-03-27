وليد خوري: الارقام التي نملكها لا تعطي صورة كاملة عن وضع كورونا في لبنان

اشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية النائب السابق وليد خوري الى اننا في اخر المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، وهذا امر مهم حتى الساعة. واوضح انه يجب ان يكون هناك مراكز لوزارة الصحة في المناطق لفحص فيروس كورونا، والارقام التي نملكها لا تعطي صورة كاملة عن وضع كورونا في لبنان الا ان الوضع لا يزال مقبولا حتى الساعة. ولفت الى ان لبنان قام باكثر من 5 الالف و500 فحص كورونا، مقابل 6 وفيات فقط في لبنان.
ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى انه صار هناك وعي عند اللبنانيين، والحل الوحيد لمواجهة كورونا هو الجلوس في المنزل كي لا نصاب بالوباء.
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