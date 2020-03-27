عبد الصمد: تحية شكر للإعلاميين الذين تضامنوا وتبرعوا بوقتهم ليوصلوا رسالة توعية للجميع

وجّهت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، "تحيّة شكر لعشرات من جنود الوطن، الإعلاميين الّذين تضامنوا وتبرّعوا بوقتهم ليوصّلوا رسالة توعية للجميع في هذه الظروف الصعبة، وليقولوا لكلّ شخص: "كرمال يلّي بتحبّوهم وكرمالكم، ساهموا بالحد من انتشار "​كورونا​" وخليكم بالبيت". وأرفقت التعليق بوسمَي: "المرض مش مزحة، وخليك بالبيت".

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