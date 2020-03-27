عبدالله لوزير الخارجية: إما تقوم بمهمتك وإما تستقيل لعجزك

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب بلال عبد الله في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "إطلالة فاشلة لوزير الخارجية ​ناصيف حتي​، احد إبداعات تيار الشتامين ممن سمعنا ردودهم الهابطة بالأمس، وللأسف مدعومة بمداخلة تبريرية فاقدة للعلم والإنسانية لنقيب الأطباء ​شرف ابو شرف​. فحاول التهرب من مسؤولية إنقاذ آلاف اللبنانيين العالقين في الخارج".

اضاف عبد الله قائلا "إما تقوم بمهمتك كما فعلت الدول الاخرى، وإما تستقيل لعجزك".