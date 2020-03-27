اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "إطلالة فاشلة لوزير الخارجية ناصيف حتي، احد إبداعات تيار الشتامين ممن سمعنا ردودهم الهابطة بالأمس، وللأسف مدعومة بمداخلة تبريرية فاقدة للعلم والإنسانية لنقيب الأطباء شرف ابو شرف. فحاول التهرب من مسؤولية إنقاذ آلاف اللبنانيين العالقين في الخارج".
اضاف عبد الله قائلا "إما تقوم بمهمتك كما فعلت الدول الاخرى، وإما تستقيل لعجزك".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله لوزير الخارجية: إما تقوم بمهمتك وإما تستقيل لعجزك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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