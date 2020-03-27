قاسم هاشم: لتامين عودة اللبنانيين الى وطنهم مهما كانت اوضاعهم

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "اللجنة الوزارية المكلفة بقضية المغتربين وال​لبنان​يين العالقين في اكثر من دولة مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة لتامين عودتهم الى لبنان ايا كانت ظروفهم الصحية او المادية، فما أعلنه وزير الخارجية بمنع اللبنانيين من العودة الا بعد اجراء فحص الكورونا وهو غير متوفر في كثير من دول تواجد هؤلاء اللبنانيين لا يمكن تبرير هذا الموقف، والمسسؤلية والواجب الوطني تحتم على الوزير المعني و​الحكومة​ مجتمعة ان يستنفروا كل جهودهم لتامين عودة اللبنانيين الى وطنهم مهما كانت اوضاعهم ولا يجوز التلكؤ والمماطلة تحت اية ذريعة وإلا سيتحملون مسسؤلية اي ضرر بلبناني أراد العودة ومنع لأي سبب كان".

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