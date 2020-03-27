دائرة صحة محافظة ذي قار في العراقية أعلنت وفاة مصابة بفيروس "كورونا"

أعلن مدير عام دائرة صحة ​ذي قار​ في ​العراق​، عبد الحسين الجابري، "تسجيل حالة وفاة لإمرأة تبلغ من العمر 56 عامًا من سكنة قضاء الشطرة، مُصابة بفيروس "كورونا" وكانت تعاني أيضًا من مرض ​السكري​"، وهي ثاني حالة وفاة تشهدها المحافظة.

وكان مدير عام دائرة صحة ذي قار عبد الحسين الجابري، قد لفت في بيان يوم أمس إلى أنّ "نتائج العينات الّتي أُرسلت إلى مختبر الصحة العامة في ​بغداد​ كانت 15 حالة سالبة وحالة واحدة موجبة لامرأة من سكنة قضاء الشطرة".