تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا في جنوب إفريقيا وارتفاع الإصابات إلى أكثر من 1000

أعلنت وزارة الصحة في ​جنوب إفريقيا​ "وفاة أوّل شخصين بسبب فيروس "كورونا" المستجد"، موضحةً أنّ "العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى أكثر من 1000، بدما سجّل 927 في اليوم السابق".

وكانت قد أفادت حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" أمس الخميس، استنادًا إلى البيانات الرسميّة للدول وأرقام "منظمة الصحة العالمية"، بـ"تسجيل 501556 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على الأقل في 182 بلدًا، بما في ذلك 22920 حالة وفاة". ويُعتقد أنّ عدد الإصابات الفعليّة أعلى، لأنّ العديد من البلدان تختبر فقط الحالات الشديدة أو المرضى الّذين يحتاجون لدخول المستشفى.