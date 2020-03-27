الحكومة الروسية: إغلاق كافة المطاعم والمقاهي في روسيا اعتباراً من السبت

أعلن رئيس الوزراء الروسي ​ميخائيل ميشوستين​ ان ​روسيا​ ستغلق اعتباراً من السبت كافة المقاهي و​المطاعم​ في البلد في إطار تدابير الحد من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.

وأمر ميشوستين في وثيقة نشرت على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة على الانترنت "تعلق السلطات التنفيذية في أقاليم الاتحاد الروسي اعتباراً من 28 آذار وحتى 5 نيسان 2020 النشاطات في المطاعم، باستثناء التبادل التجاري عن بعد".