المرصد السوري: وقف إطلاق النار بمنطقة "بوتين- اردوغان" دخل يومه الـ22 باستمرار الهدوء الحذر

ذكر "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أنّ "وقف ​إطلاق النار​ الجديد دخل يومه الثاني والعشرين ضمن منطقة "بوتين (الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​) - اردوغان (الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​)" باستمرار الهدوء الحذر في عموم المنطقة، وغياب تام للطائرات الروسية وطائرات ​النظام السوري​ عن الأجواء".

وكان المرصد قد رصد مساء أمس، "قصفًا مدفعيًّا نفّذته قوات النظام المتمركزة في ​ريف إدلب​، استهدف قرى سفوهن وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، وأطراف قرية كفرعمة في ​ريف حلب​ الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشريّة".