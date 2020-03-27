المرصد السوري: وقف إطلاق النار بمنطقة "بوتين- اردوغان" دخل يومه الـ22 باستمرار الهدوء الحذر

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنّ "وقف إطلاق النار الجديد دخل يومه الثاني والعشرين ضمن منطقة "بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) - اردوغان (الرئيس التركي رجب طيب اردوغان)" باستمرار الهدوء الحذر في عموم المنطقة، وغياب تام للطائرات الروسية وطائرات النظام السوري عن الأجواء".
وكان المرصد قد رصد مساء أمس، "قصفًا مدفعيًّا نفّذته قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قرى سفوهن وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، وأطراف قرية كفرعمة في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشريّة".
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