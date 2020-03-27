التحالف العربي: إعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أطلقتها أنصار الله باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ (​التحالف العربي​)" العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات التحالف تمكّنت من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها حركة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه الأعيان المدنية في مدينتَي أبها وخميس مشيط ب​السعودية​".

وكان المالكي قد لفت في وقت سابق، إلى أنّ "قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيّد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لوقف إطلاق النار في اليمن، ومواجهة تبعات انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)".