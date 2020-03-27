ديلي تلغراف: نحو ثلث المصابين بفيروس "كورونا" قد لا تظهر عليهم أي أعراض

لفتت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، في تقرير بعنوان "ثلث المصابين دون أعراض"، إلى أنّ "مسؤولين طبيّين بريطانيّين قالوا إنّ نحو ثلث المصابين بفيروس "كورونا" قد لا تظهر عليهم أي أعراض، لكن رغم ذلك يمكنهم نقل العدوى لغيرهم".
وأشارت إلى أنّ "مسؤولي الصحة العامة يفيدون بأنّ العاملين في المستشفيات الّذين قد يكونون مرضى دون أن أعراض، يزيدون من انتشار الفيروس، نظرًا للافتقار إلى معدّات الوقاية الأساسيّة"، موضحةً أنّ "ذلك جاء في الوقت الّذي تمّ الإعلان فيه عن مراجعة عاجلة لمعدّات الوقاية؛ إذ وصف أطباء وضعهم بأنّهم "كما لو كانوا حملان يساقون للذبح" بدون أقنعة واقية وقفازات".
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