ذكر مركز رصد الزلازل في مؤسّسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة ​طهران​، أنّ "​زلزال​ًا بقوّة 5.4 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة فارياب التابعة لمحافظة ​كرمان​ جنوب شرقي ​إيران​". وأوضحت في بيان، أنّ "الزلزال وقع على حدود محافظتي كرمان وهرمزكان ضواحي مدينة فارياب، ومركزه كان عند التقاء خطي العرض 28.30 والطول 57.30 درجة وفي عمق 14 كم من سطح الأرض". ولم تصل أي تقارير بوقوع ضحايا أو خسائر ماديّة جرّاء هذا الزلزال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.4 درجات ضرب مدينة فارياب جنوب شرقي إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.