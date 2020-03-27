الداخلية التركية أعلنت عن تدابير جديدة لمكافحة كورونا بالأسواق الشعبية

أرسلت ​وزارة الداخلية التركية​، تعميمًا إلى جميع الولايات يتضمّن تعديلات على القواعد المتّبعة في الأسواق الشعبية، في إطار التدابير المتّخذة لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب التعميم، سيُمنع بيع المواد غير الضروريّة في الأسواق الّتي يَشتري منها المواطنون احتياجاتهم الأساسيّة من الأغذية ومواد التنظيف. وسيتمّ تأمين وضع الخضار والفواكه الطازجة غير المغلفة في الأكياس مباشرةً من قِبل البائع دون أن يلمسها المستهلك، مع مراعاة شروط النظافة.

وسيتوقّف أيضًا مؤقتًا بيع المواد غير الضرورية مثل الملابس والألعاب والحلي والحقائب. ووفقًا للتعميم، ستُترك مسافة 3 أمتار بين البائعين في الأسواق لتخفيف الازدحام. كما سيُمنع بيع السلع غير الضروريّة كالملابس وألعاب الأطفال وما إلى ذلك في الأسواق الشعبية، الّتي يتمّ فيها تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسيّة كالأغذية ومواد التنظيف والخضار والفواكه والحبوب والبقوليات.

يُذكر أنّ حتّى مساء الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 122 ألفًا.