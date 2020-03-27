سعر برميل "برنت" يهبط دون مستوى 26 دولارا

تراجعت أسعار ​النفط​ خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى مستويات متدنية، حيث انخفض مزيج "برنت" دون مستوى 26 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند مستوى 25.98 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.4% عن إغلاق الجلسة السابقة.

لكن المزيج العالمي عوض بعض الخسائر عقب ذلك بخمس دقائق حيث جرى تداوله عند مستوى 26.13 دولار للبرميل.

وجاء هبوط البرنت خلافا للخام الأميركي، الذي صعد وسجل مستوى عند 22.78 دولار للبرميل، إذ ارتفع بنسبة 0.8% عن إغلاق الجلسة السابقة.