راوول نعمه حدد التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة تفادياً لانتشار كورونا

اصدر وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ قراراً يحدد التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع ​مياه الشرب​ المعبأة والواجب اتباعها من قبل مؤسسات تعبأة وتوزيع ​المياه​ المعبأة والمياه المعدنية المعبأة تفادياً لانتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

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