جنوب إفريقيا تعلن وفاة أول شخصين بفيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي الجمعة أن وباء فيروس كورونا المستجد أودى بحياة شخصين بينما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة الألف في وقت بدأت البلاد تطبق إجراءات عزل لثلاثة أسابيع.
وقال مخيزي في بيان "سجلنا أولى الوفيات بكوفيد-19 هما شخصان من إقليم الكاب الغربي" في جنوب شرق البلاد. وأضاف أن عدد الإصابات تجاوز الألف.
وكانت جنوب إفريقيا آخر بلد يفرض العزل اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة (22,00 ت غ الخميس). ويسجل أكبر بلد صناعي في إفريقيا العدد الأعلى من الإصابات في القارة.
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