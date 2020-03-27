إغلاق المطاعم والمقاهي في روسيا اعتباراً من السبت

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تغلق روسيا اعتباراً من السبت كافة المقاهي والمطاعم في البلد في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الجمعة.
وأمر ميشوستين في وثيقة نشرت على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة على الانترنت "تعلق السلطات التنفيذية في أقاليم الاتحاد الروسي اعتباراً من 28 آذار/مارس وحتى 5 نيسان/ابريل 2020 النشاطات في المطاعم، باستثناء التبادل التجاري عن بعد".
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