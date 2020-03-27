شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل البرلمان":تواصل دائم مع الوزارة لمتابعة جهود تسهيل حركة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة على تواصل دائم مع وزارة النقل ومسئوليها في جميع المحافظات، لمتابعة كافة الجهود المقدمة من جانب الوزارة للتسهيل على المواطنين في وسائل النقل المختلفة، بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف "عبد الواحد" في تصريح لـ"الخليج 365"، أن نواب اللجنة ينقلون مشكلات المواطنين لمسئولى الوزارة بشكل مستمر، وأن الوزارة تتعاون مع نواب اللجنة لبحث أى عائق يواجه مستخدمى وسائل النقل، لضمان سير الأمور بشكل سلس خلال فترة ما قبل حظر التجوال.

وكان وزير النقل كامل الوزير تفقد مركز التحكم الرئيسي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة حركة تشغيل القطارات ثم توجه إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمتابعة حركة القطارات وانتظامها.

وأكدت وزارة النقل وفق بيان صحفى أن الوزير اطمئن على عدم وجود أي تزاحم ووجود أماكن خالية بكراسي القطارات، كما اطمئن على عدم تكدس الركاب في كافة المحطات وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب .

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والتقى الوزير عدد من الركاب حيث أشاد بوعي الشعب المصري في الخروج في توقيتات متنوعة من العمل، مؤكدا أنه تابع على مدار الساعة مع قيادات المترو انسيابية وانتظام حركة القطارات طوال فترة التشغيل، وتابع عدم التكدس بالخطوط الثلاثة سواء أمام شبابيك التذاكر أو على الأرصفة أو داخل القطارات.

وأشار الوزير إلى أن هناك 38 قطارا يعمل بالخط الأول و 22 قطارا بالخط الثاني و8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لا يزيد عن 4 دقائق وتم الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر مما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.