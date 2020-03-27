وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين تنفيذ الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية استمرار المحافظات فى توعية المواطنين والعاملين بالإدارة المحلية بمخاطر فيروس كورونا، وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالحد من التجمعات، وتخفيض عدد العاملين.

وأشار شعراوي- في بيان اليوم - إلى متابعة الوزارة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد أمس الخميس بتقنية الفيديو كونفرانس وفي مقدمتها توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين ، وعدم إيقاف حركة الموانىء والسيارات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة.

وطالب - خلال اتصالات مع المحافظين لمتابعة استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس - باستمرار التنسيق بين المحافظين ومديرى الأمن لاتخاذ اللازم للسماح لبعض الفئات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة خاصة من القيادات المحلية أو متعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين فى رصف الطرق لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة القرى والمدن والأحياء بالمحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها المحافظون ونوابهم وكافة قيادات الادارة المحليات في هذه الفترة المهمة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تكاتف جميع ابناء الوطن لمواجهة فيروس كورونا .