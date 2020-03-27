بالصور.. غلق وتشميع 15 منشأة خالفت قرار الحظر في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الشرق بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد نعمان علي، حملة صباح اليوم الجمعة، على المطاعم والمقاهي والكافيهات، لمتابعة تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والمطاعم، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الجمهورية لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهيين ومطعم في مجمع تجاري "مول" في شارع طرح البحر، وغلق وتشميع 12 عربة لتقديم المأكولات والمشروبات في "الجراج" المقابل للمول.

في سياق متصل، واصلت فرق إدارة مكافحة القوارض والحشرات ومكافحة ناقلات الأمراض بالمحافظة، برئاسة المهندس أسامة رخا، وبالتعاون مع كافة الأحياء والمديريات والمصالح الحكومية والمنشآت الخاصة، أعمال تطهير جميع المنشآت الحكومية، ومبنى الديوان العام ومباني الأحياء والمتنزهات والأماكن السياحية ودور العبادة.

