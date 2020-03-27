التنمية المحلية: إغلاق 4 آلاف مركز تعليمي وإلغاء ١٤٤٩ سوقا بسبب كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن عدد المباني التي تم تطهيرها وتعقيمها في محافظات الجمهورية بلغ 54 ألفا و948 مبنى، وعدد المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وتم إغلاقها 4 آلاف و257 محلا، في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف شعراوي - في بيان اليوم - أن عدد المقاهي والكافيهات والمطاعم التي تم مصادرة الشيشة بها بلغت ٤٧٤٨، موضحا أن عدد المراكز التعليمية التي تم إغلاقها بالمحافظات بلغ ٤٠٤٥ مركزا.

وأشار إلى أن عدد الأسواق التي تم إلغاؤها بلغت ١٤٤٩ سوقا ، كما تم إغلاق ١٦٥٦ قاعة للأفراح علي مستوى المحافظات لمخالفة القرارات الصادرة .

وطالب شعراوي من غرفة العمليات بالوزارة استمرار متابعتها لتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الوزراء فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات بالمحافظات .